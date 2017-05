15-05-2017 10:53

PS recandidata Manuel Fonseca à câmara de Fornos de Algodres

O atual presidente da Câmara de Fornos de Algodres vai candidatar-se novamente ao cargo nas próximas autárquicas, pelo Partido Socialista.

Manuel Fonseca disse à Lusa que a decisão foi tomada por unanimidade pela Comissão Política local do PS e já foi aprovada pelos órgãos nacionais do partido.

Segundo o autarca, a avaliação do trabalho feito no seu primeiro mandato «é positiva» e «como tal, acho que depois de um período muito complicado, que foram quatro anos em que a câmara teve grandes dificuldades financeiras, estão criadas as condições para que os próximos quatro anos sejam diferentes do que foram até agora, porque há uma folga financeira que não havia até aqui», justificou.