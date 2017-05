14-05-2017 21:09

Gouveia garante "play-off" pela manutenção no Campeonato de Portugal

O Desportivo de Gouveia venceu hoje o Gondomar por 2-1 e garantiu o acesso ao "play-off" pela manutenção no Campeonato de Portugal.

Os gouveenses terminaram na sexta posição da série D após o Estarreja empatar 2-2 em Águeda, resultado que atirou a equipa do distrito de Aveiro para o penúltimo lugar.

O Estarreja e o Moimenta da Beira, último classificado, foram despromovidos aos distritais, enquanto o Desportivo de Gouveia vai jogar com uma das restantes sete equipas que terminaram as respetivas séries na mesma posição e tentar chegar à final do "play-off" para garantir a permanência no Nacional.