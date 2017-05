14-05-2017 19:50

Festejos benfiquistas levaram à morte de um adepto na Covilhã

Os festejos da conquista do título benfiquista levaram à morte de um adepto, na Covilhã. De acordo com informação avançada pelo Jornal do Fundão, a vítima mortal, conhecida como José Espanhol, não resistiu aos ferimentos após uma queda. Ao que tudo indica o adepto tentava colocar um cachecol do Benfica numa estátua, no Parque da Goldra, quando terá escorregado e batido com a cabeça no chão. Após diagnóstico feito no hospital da Covilhã, José Espanhol ainda foi transferido de helicóptero para Coimbra.