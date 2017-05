14-05-2017 19:00

Despiste automóvel provoca quatro feridos

Um despiste de automóvel, que ocorreu hoje durante a manhã em Cerejo, concelho de Pinhel, provocou dois feridos graves e dois feridos ligeiros. Os dois feridos com maior gravidade tiveram de ser desencarcerados, sendo depois transportados para o Hospital da Guarda. No local estiveram dezenas de operacionais e veículos dos bombeiros de Pinhel, Vila Franca das Naves, Trancoso e Almeida, porque o alerta dado apontava para uma ocorrência de maior dimensão, com possível colisão de várias viaturas, algo que depois não se veio a verificar.