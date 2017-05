14-05-2017 17:13

Sp. Covilhã empata com Santa Clara

O Sp. Covilhã empatou esta tarde com o Santa Clara por 1-1, em jogo da 41 jornada da IIª Liga. Aos 3' o marcador apontou a favor do Santa Clara, num golo marcado por Clemente e que resultou de um pontapé de canto. Até ao intervalo os serranos não conseguiram responder. Só aos 81' é que Onyeka, no seguimento de um livre de Gilberto, saltou mais alto e rematou de cabeça para o golo do empate.