14-05-2017 17:00

Sp. Sabugal disputou final da Taça de Honra e saiu vencedor

A final da Taça de Honra, que decorreu ontem (18 horas) no campo D. Aurélia de Moura (Vila Nova de Tazem), ficou marcada por um vitória "avassaladora" do Sporting do Sabugal. A partida terminou e o marcador apontava 6-1 a favor da equipa sabugalense, que disputou a final com o Figueirense. Depois do encontro realizou-se a Gala Distrital.