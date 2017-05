14-05-2017 16:06

Ação de formação sobre Educação e Cinema em Seia

A Casa Municipal da Cultura de Seia recebe, no dia 20 deste mês, das 15 às 18 horas, uma ação de formação subordinada ao tema "Cinema, Vídeo e Tecnologias Digitais. Possibilidades Pedagógicas". A ação, promovida pelos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta de Mêda e Sabugal, com o apoio do Festival de Cinema CineEco, será dinamizada por José António Moreira, professor auxiliar no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta. Segundo a organização, a iniciativa, com entrada gratuita, destina-se a toda a comunidade docente e ao público em geral.