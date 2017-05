14-05-2017 15:35

Campeonato de Portugal muda na próxima época

A Federação Portuguesa de Futebol vai mexer novamente no figurino do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão nacional da modalidade. Assim, na próxima época haverá apenas uma fase regular, com menos séries, mas com mais clubes participantes: 16 distribuídos por cinco séries. Já a subida de divisão será feita através de um “play-off” entre os cinco primeiros de cada série e os três melhores segundos classificados. O vencedor da prova de 2017-2018 será apurado após fases eliminatórias a duas mãos e numa final a disputar em campo neutro. De resto, ambos os finalistas serão promovidos à IIª Liga. Quanto ao regresso aos distritais será também definido no final da fase regular e vai abranger automaticamente os seis últimos classificados de cada série. A próxima temporada será de transição e terá pela última vez a participação de 80 clubes, na seguinte o Campeonato de Portugal será jogado por 72 equipas divididas por quatro séries, de 18 cada.