13-05-2017 20:25

Benfica é tetracampeão

Com uma vitória expressiva frente ao Vitória de Guimarães, por 5-0, o Benfica conquistou esta noite o título de campeão nacional, o 36° da sua história.

No derradeiro jogo do tetracampeonato, os golos foram apontados por Cervi (11'), Jiménez (16'), Pizzi (37') e Jonas (44' 67').