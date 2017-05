13-05-2017 18:12

Oriental apresenta musical “Através de um Sonho Mágico”

Vai ser apresentado hoje, no Teatro Municipal da Covilhã, o novo espetáculo do Oriental de São Martinho, intitulado “Através de um Sonho Mágico” (21h30). Encenado por Francisco Mota, a produção vai ter em palco cerca de 30 jovens, acompanhados por uma orquestra de 16 músicos da EPABI – Escola Profissional de Artes da Covilhã. Esta é a primeira criação da associação cujo principal foco é o público infanto-juvenil, mas que também quer deslumbrar adultos. “Através de um Sonho Mágico” conta a aventura de quatro crianças que se cruzam com personagens mágicas e com temas de grandes musicais e melodias da Disney. Os bilhetes custam seis euros e podem ser adquiridos na sede da coletividade e na bilheteira do Teatro Municipal.