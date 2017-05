13-05-2017 12:41

CIMBSE aprovou moção de repúdio

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) aprovou por unanimidade uma moção de repúdio pelo facto de a administração da Caixa Geral de Depósitos não ter reunido com a autarquia de Almeida a propósito do encerramento da agência bancária que estava a funcionar naquele concelho. Para além da aprovação dessa moção os autarcas decidiram também solicitar uma audiência conjunta ao Presidente da República por forma a manifestar o seu descontentamento face a essa situação. Na moção de repúdio que vai ser enviada ao governo, os autarcas manifestam ainda a sua preocupação quanto à decisão do Instituto Nacional de Emergência Médica em suprimir o funcionamento noturno da ambulância do INEM, localizada no Centro Hospitalar da Cova da Beira.