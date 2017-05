13-05-2017 12:13

Viseu apoia desenvolvimento desportivo no concelho com 100 mil euros

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, celebrou 14 novos contratos de desenvolvimento desportivo com instituições e clubes do concelho, num investimento global de 100 mil euros, dos quais quase 90 mil euros de incentivos financeiros e 10 mil de apoios indiretos (bens e serviços). Ao todo já estão celebrados 41 programas de desenvolvimento desportivo no concelho de Viseu, num investimento de quase 1,1 milhões de euros, dos quais 824 mil de incentivos financeiros, estando ainda em análise oito candidaturas de associações e clubes. Estes acordos apoiam a atividade desportiva regular e orientada (federada e não federada) de 3.518 atletas, em 22 modalidades desportivas. Estes contratos-programa traduzem um aumento de 25 por cento da participação de atletas do género feminino. Se em 2016 foram apoiadas 660 praticantes, em 2017 serão 823 atletas mulheres apoiadas.