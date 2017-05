13-05-2017 12:00

Milha urbana em São Romão e corrida de montanha na Malcata

A 12ª Milha Urbana da Serra da Estrela corre-se hoje em São Romão (Seia). A prova é organizada pela Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACRSD), com a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda. Os atletas têm pela frente um circuito fechado em asfalto de 1.609 metros, traçado nas ruas da vila serrana. Há prémios monetários para os primeiros classificados dos diferentes escalões. Já no domingo a Malcata (Sabugal) acolhe a 6ª Corrida de Montanha Trilhos do Lince, que contará para o 14º Campeonato Distrital da modalidade e será a terceira etapa da Taça de Portugal de Corrida em Montanha da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA). O percurso de 12,2 quilómetros segue por caminhos de terra batida e um pouco de asfalto/paralelepípedos, sendo feito no sistema “subir/descer” com partida e chegada na Malcata. A jornada inclui uma corrida popular jovem e uma caminhada. A organização é da Associação Cultural e Desportiva de Malcata, município do Sabugal e Junta de Freguesia de Malcata, com apoio da FPA e Associação de Atletismo da Guarda.