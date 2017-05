13-05-2017 11:28

Obras de beneficiação da EM581 já começaram

As obras de beneficiação da EM581 (cruzamento do Baraçal - limite do concelho de Trancoso) já começaram. A obra é totalmente suportada financeiramente pelo Município de Celorico da Beira, no montante de 79.908,56 euros, mais IVA, adjudicada à empresa João Tomé Saraiva, Sociedade de Construções, Lda, prevendo-se a sua conclusão a 27 de maio de 2017.