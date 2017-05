12-05-2017 18:55

Mário Patrão foi o melhor português no África Merzouga Rally

Mário Patrão (KTM), em motos, foi o português mais bem classificado no final do África Merzouga Rally, ocupando a sétima posição da geral na competição que terminou esta sexta-feira em Marrocos.

O motard de Paranhos da Beira (Seia) terminou a sexta e última etapa da prova, uma especial de 50 quilómetros, na 15ª posição, a 2m28s m do vencedor da etapa e da prova, o francês Xavier de Soultrait (Yamaha).

Joaquim Rodrigues (Hero) voltou a ser o melhor português, cortando a meta na segunda posição a apenas três segundos do vencedor, terminando na nona posição da geral, a 1h35m07s do vencedor.