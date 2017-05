12-05-2017 18:15

Câmara da Covilhã assina contratos de mobilidade

A câmara da Covilhã assinou ontem os contratos de mobilidade referentes ao primeiro fluxo do Projeto Covilhã Forma II.

A primeira fase do projeto decorre entre 18 de maio e 12 de agosto e conta com 14 mobilidades (11 alunos e 3 professores acompanhantes). Os participantes são do curso de Gestão Equina e Produção Agrária, da Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa (dois alunos), dos cursos de Auxiliar de Saúde e Secretariado da Escola Secundária Campos Melo (três alunos) e dos Cursos de Multimédia e Turismo da Escola Secundária Quinta das Palmeiras (seis alunos).

O consórcio Covilhã Forma foi criado em 2014 com a «intenção de dar uma resposta à vontade demonstrada pelas escolas do concelho da Covilhã», refere a autarquia. Tendo os últimos participantes do Covilhã Forma regressado em dezembro de 2015, «considerou-se estarem reunidas as condições para propor uma nova edição do projecto».

A coordenação do projecto pertence à Câmara da Covilhã, e apenas abrange alunos de formação profissional de nível secundário ou pós-secundário.

O objetivo principal deste projeto é a potenciar a empregabilidade de jovens profissionais competentes e consequente promoção da fixação humana no concelho e assim, «contribuir para o desenvolvimento das escolas e do concelho, promovendo o crescimento e desenvolvimento socioeconómico e a melhoria do bem-estar da população».

A segunda fase do projeto será realizada em 21/09/2017 e decorrerá até ao dia 19/12/2017 e envolve outras 20 mobilidades.