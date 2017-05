12-05-2017 16:32

Decorações em Fátima com assinatura sabugalense

Natural do Sabugal, Anabela Augusto vai participar na decoração floral do Santuário de Fátima por ocasião do centenário das Aparições e da visita do Papa Francisco. O convite surgiu da Associação de Floristas e Decoradores de Portugal. Com a sabugalense vão estar 30 decoradoras, responsáveis pela preparação de altares, andores, Capela das Aparições, basílica e Igreja da Santíssima Trindade.