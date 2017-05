12-05-2017 15:04

Trânsito interdito no Fundão devido a procissão

Devido à realização da procissão em honra e louvor de Nossa Senhora de Fátima, no Fundão, o trânsito automóvel estará interdito hoje, a partir das 21 horas, nas ruas 5 de Outubro, 3 lagares, Largo de Nossa Senhora da Conceição, EN 238 até à entrada do Monumento de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.