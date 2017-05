12-05-2017 14:46

Música de Barreto Xavier chega ao Papa Francisco

Entre as oferendas do Estado ao Papa Francisco, na sua passagem por Portugal, vai estar a canção “Avé Maria”, composta pelo guardense Carlos Barreto Xavier e interpretada pelo tenor João Mendonça.

Segundo o músico, o tema é «uma composição original que apresenta uma linguagem e sonoridade mais contemporânea sem deixar de referenciar os mestres clássicos. É a formulação de um desejo de ir ao encontro da beleza pura». A canção pode ser ouvida regularmente na Capela do Rato, em Lisboa.