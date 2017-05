12-05-2017 12:34

Médicos organizam evento “Desporto para Todos” na Covilhã

Está a decorrer durante o dia de hoje, no complexo desportivo da Covilhã, o evento “Desporto para Todos”.

Trata-se de uma atividade gratuita e aberta a toda a população organizada por um grupo de médicos do ACeS Cova da Beira, com a colaboração da autarquia e o apoio da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

O objetivo é sensibilizar a população para os benefícios do exercício físico. O programa inclui: desporto sénior, aulas de zumba e de defesa pessoal, um "bootcamp" com elementos do Sub-Agrupamento de Montanha da GNR e iniciativas para as crianças e jovens com os jogadores do Sp. Covilhã.

Durante o dia os profissionais de saúde irão oferecer rastreios cardiovasculares aos participantes.