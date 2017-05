12-05-2017 11:48

Nova Intervenção nas árvores do Parque da Saúde, na Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai dar continuidade, no início da próxima semana, aos trabalhos de intervenção nas árvores do Parque da Saúde, que foram iniciados em outubro de 2016.

Segundo a ULS, a intervenção contempla as árvores que foram «devidamente assinaladas» pelos técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Devido às intervenções, que serão efetuadas ao longo da próxima semana, o trânsito vai estar condicionado e o estacionamento proibido em zonas do Parque da Saúde da Guarda que atempadamente estarão assinaladas, adianta a fonte em comunicado.