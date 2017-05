12-05-2017 11:12

UBI parceira dos 3.º Jogos de Portugal do Special Olympics

A Universidade da Beira Interior (UBI) é uma das parceiras dos 3.º Jogos de Portugal do Special Olympics, agendados para o final de junho e início de julho, com organização da APPACDM da Covilhã e do Special Olympics Portugal. Ao longo de três dias – de 29 de junho a 1 de julho – vão competir em diversos espaços da Covilhã cerca de 300 atletas de mais de duas dezenas de clubes, provenientes de todo o país. As provas vão ter lugar no Complexo Desportivo, Piscina Municipal e nos pavilhões da UBI, para onde estão marcadas as competições de Ténis de Mesa, Futsal e o 1.º Campeonato Nacional de Judo. Ainda para a UBI está reservada a entrega de troféus às delegações destes Jogos de Portugal do Special Olympics.