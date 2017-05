12-05-2017 11:09

Fundão assinala mês do coração

Ao longo do mês de maio o Município do Fundão vai promover um conjunto de iniciativas denominado “Maio – Mês do Coração”, visando contribuir para a promoção de hábitos saudáveis na população.

Este fim-de-semana realiza-se a Taça Cyclin’Portugal, no Parque do Convento. Estão ainda programadas todas as terças e quintas-feiras, às 18h30, no Parque Verde, haverá treinos de marcha e corrida com acompanhamento técnico. Também no mesmo local, pelas 18 horas, vão decorrer amanhã, dia 20 e dia 27, aulas de grupo. No dia 20, pelas 10 horas, haverá também uma aula de circuito. Já no dia 21 há um "Open Day Piscinas Cobertas", das 9 às 13 horas e no dia 22, das 9h30 às 17h30, a Praça do Município recebe rastreios de saúde e uma mostra de produtos alimentares amigos do coração.

As crianças também serão envolvidas na iniciativa e no dia 26 de maio, das 9 às 13 horas, no Parque Verde, estão previstas atividades desportivas e educação alimentar com crianças do 1º ciclo. No final haverá uma refeição saudável a ser distribuída por todos os participantes confecionada pela Escola Profissional do Fundão. No mesmo dia, mas à noite, haverá o "Night City Trail", uma corrida/caminhada, a partir do Agrupamento de Escolas do Fundão.

O mês termina com a XXI Marcha Noturna, no dia 27 de maio e com XII Encontro de Caminheiros no dia 28.