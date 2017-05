12-05-2017 10:56

Da Guarda a Lisboa vai um salto de pardal

Os alunos do 4º ano da escola Adães Bermudes, na Guarda, realizaram a “sua” viagem de finalistas no passado 28 de abril. Porto e Lisboa foram os destinos, e com direito a batismo de voo.

A comitiva seguiu de autocarro até à “Invicta”, onde visitaram a exposição de Joan Miró na Casa de Serralves. Depois, os “finalistas” de palmo e meio seguiram para o aeroporto Francisco Sá Carneiro para apanhar o avião da Ryanair que os levou até à capital, naquele que foi o batismo de voo para muitos deles. Em Lisboa, os pequenos guardenses viajaram de metro até ao Parque das Nações para visitar a exposição “Tutankamon – Tesouros do Egito”, no Pavilhão de Portugal. A jornada terminou com o regresso à Guarda no comboio Intercidades. Os alunos foram acompanhados pelas professoras Rosa e Nélia e pelas respetivas auxiliares.