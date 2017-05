11-05-2017 12:08

Cerimónia de reconhecimento de mérito dos estudantes da FCSH-UBI

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade da Beira Interior (UBI) organiza hoje, às 15 horas, no anfiteatro 7.21, a cerimónia de reconhecimento de mérito dos seus estudantes, com a entrega de diplomas. Tendo por base o regulamento de Reconhecimento de Mérito dos Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a cerimónia tem como objetivo promover e reconhecer a excelência do desempenho dos alunos de 1.º e 2.º ciclos, que no ano letivo 2015/2016 responderam aos critérios de elegibilidade do Regulamento, em especial a obtenção de média igual ou superior a 16 valores e média igual ou superior ao 3.º quartel das médias do respetivo curso. A cerimónia contará também com a atribuição do prémio de reconhecimento do mérito do/a melhor aluno/a do Master in Business Administration (MBA) referente ao ano letivo 2015/2016. Antes da entrega dos respetivos diplomas, tempo para a intervenção, este ano, de Luís Francisco, jornalista e comentador da TVI.