11-05-2017 10:45

Festival Contradança já começou

Até 3 de junho, a Covilhã recebe mais uma edição do Festival de Dança e Movimento Contemporâneo. O Contradança arrancou na segunda-feira e é organizado pela ASTA - Associação de Teatro e outras Artes. Para amanhã e sábado está programado o espetáculo “Um Clássico”, da companhia anfitriã, no New Hand Lab (21h30).

A oitava edição acontece após dois anos de interregno, devido à falta de apoios financeiros, mas o festival regressa em força com 23 propostas de várias companhias e artistas nacionais e internacionais. Entre eles, estão programados quatro espetáculos infanto-juvenis e dois concertos musicais. Haverá ainda dois “workshops”, uma feira do livro dedicada às artes e a exposição “Lembranças de uma Tesoura”, de Moncho Brazeira, que está patente a partir de terça-feira no Serra Shopping. A maioria das atuações acontecerá entre 20 de maio e 3 de junho no Teatro Municipal da Covilhã. O Contradança apresenta diferentes formas de expressão da arte contemporânea e distingue-se pela qualidade e pluralidade artística do seu cartaz, que inclui teatro, dança, música e artes performativas.

No total vão estar envolvidos cerca de 130 artistas oriundos de Espanha, França, Alemanha e Argentina, além de Portugal. O bilhete para cada espetáculo custa cinco euros, com desconto de 50 por cento para associados e estudantes. Já os portadores do cartão amigo ASTA têm entrada livre. Este ano o Contradança também vai passar pelas escolas, com pequenas apresentações para formar novos públicos. Com um orçamento global de 88 mil euros, a oitava edição do festival tem o apoio da Direção-Geral das Artes, do município, da União de Freguesias da Covilhã e de empresas privadas.