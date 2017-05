10-05-2017 17:27

Calafrio estreia “Osso”, de Rui Zink

O Teatro do Calafrio estreia hoje (21h30), no TMG, a sua última produção, que fica em cena até sábado.

“Osso”, de Rui Zink, é «uma espécie de teatro mental, por onde passam algumas das maiores tensões e angústias do nosso tempo: a retórica do medo, a intolerância, os abusos cometidos em nome da democracia, a incapacidade de compreender o outro, de respeitar quem não pensa como nós», escreve José Mário Silva a propósito desta peça.

A encenação é de Américo Rodrigues e a interpretação de Luciano Amarelo e Valdemar Santos. Trata-se da sexta produção do Calafrio.