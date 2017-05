10-05-2017 15:09

Santinho Pacheco sugere que CGD feche na Assembleia da República e continue em Almeida

Santinho Pacheco sugere que a CGD feche o balcão na Assembleia da República e mantenha a agência de Almeida porque «faz bem mais falta».

Numa carta aberta dirigida ao presidente do Conselho de Administração do banco público, Paulo Macedo, o deputado socialista eleito pelo círculo da Guarda justifica esta sugestão porque «Almeida merece respeito» e o balcão da Caixa no Parlamento é uma agência «sem concorrência de ninguém». O antigo Governador Civil considera ainda que «este é o tempo de a Caixa liderar o processo e mostrar que não é um banco como os outros». «Da CGD espera-se uma decisão justa e ponderada, exemplar quanto às circunstâncias e ao futuro. Para a CGD não podem ser os territórios de baixa densidade a pagar todo o tipo de crises. Com a Caixa vai ser diferente, tem de ser diferente», escreve Santinho Pacheco.