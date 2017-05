10-05-2017 15:04

Bijuteria de luxo made in Covilhã

Começou recentemente a laborar na Covilhã uma fábrica que produz bijuteria para grandes marcas internacionais. Trata-se de um investimento do grupo suíço Sycrillor e já criou 96 novos postos de trabalho.

O grupo tem cerca de 30 anos de experiência no setor, tem fábricas na Suíça, França e Marrocos. A unidade localizada no parque industrial do Canhoso vai dedicar-se em exclusivo ao fabrico da bijuteria de grandes marcas de luxo, como a Cartier, Louis Vuitton, Hermés ou Mont Blanc, mas também para a produção de relógios de marcas como a Tiffany. Além disso, a nova unidade fabril vai ainda produzir equipamento médico de alta precisão para blocos operatórios e para a área da odontologia. Segundo o presidente da Câmara da Covilhã, «a estratégia definida pelo grupo Sycrillor na unidade industrial da Covilhã representa a implementação e desenvolvimento de um “cluster” dedicado à indústria mecânica de precisão». Para Vítor Pereira, «este investimento pode vir a funcionar como âncora para novos projetos numa área que exige grande especialização».