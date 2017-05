10-05-2017 13:52

Encontros com a História começam sábado em Figueira de Castelo Rodrigo

A iniciativa "Encontros com a História", promovida pelo Município de Figueira de Castelo Rodrigo, começa este sábado com "D. Dinis e o tratado de Alcanizes". Neste momento histórico, os visitantes serão convidados a visitar Castelo Rodrigo tendo por guia o próprio rei D. Dinis, que também era trovador. Esta visita tem como especial atrativo a lírica trovadoresca e a música que os visitantes serão convidados a ouvir, mas também a dizer cantigas de amigo. Com este evento a organização pretende «revitalizar a memória e proporcionar aos visitantes uma experiência imersiva na aldeia, recuperando momentos e ambientes históricos». Estes “Encontros com a História”, através de criações teatrais e performativas, vão permitir percorrer e conhecer Figueira de Castelo Rodrigo.