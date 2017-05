10-05-2017 12:46

Município de Gouveia organiza semana da família

O município de Gouveia anunciou hoje que vai organizar, entre os dias 15 e 21 deste mês, a semana da família, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Família, que se assinala dia 15. Ao longo da próxima semana, o município de Gouveia, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o CLDS - Projeto Int3grar e o Grupo Aprender em Festa vão promover um conjunto de atividades, como forma de reconhecimento e celebração do papel nuclear da família na sociedade. O programa inclui concertos, uma atividade de leitura em família, uma caminhada, uma sessão sobre aves de rapina, um colóquio sobre “Desafio das Famílias do século XXI – estratégias para uma parentalidade positiva” e um lanche convívio, entre outras iniciativas.