10-05-2017 09:52

XV edição do Festival de Artes de Seia até julho

A cidade de Seia acolhe, até ao dia 3 de julho, a XV edição do Festival de Artes de Seia - ARTIS, promovido pelo município local, em parceria com a Associação de Arte e Imagem. O festival ARTIS decorre na Casa Municipal da Cultura de Seia, no Posto de Turismo e em vários espaços da cidade, com diversos eventos de animação de rua, música, teatro e cinema. Segundo a organização, as exposições coletivas, que decorrem nas Galerias da Casa Municipal da Cultura de Seia, contam com 172 obras de artes plásticas de artistas locais e outros de vários pontos do país, registando-se também a participação de artistas plásticos do Brasil.