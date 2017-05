09-05-2017 15:45

Colisão rodoviária provoca um morto em Gouveia

Uma colisão rodoviária provocou hoje um morto e um ferido ligeiro, na localidade de Paços da Serra, no concelho de Gouveia. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a colisão entre uma viatura e um motociclo, ocorrida pelas 11h05, causou a morte do condutor do motociclo. Estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Gouveia e a GNR, com oito operacionais e quatro viaturas.