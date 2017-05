09-05-2017 12:21

Feira de emprego "START in UBI" começa hoje

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) e o Gabinete de Internacionalização e Saídas Profissionais (GISP) promovem ao longo de seis dias a feira de emprego “START in UBI”. O roteiro da iniciativa abrange as cinco faculdades da UBI, entre os dias 9 e 11 de maio e, depois, de 16 a 18 de maio, com o objetivo de aproximar os estudantes do mercado de trabalho, em várias vertentes. O evento conta com a presença de empresas e organizações de diversas áreas, que vão participar em conferências e workshops, nos quais os estudantes da UBI poderão conhecer oportunidades de emprego e o funcionamento interno de entidades empregadoras. Outra componente do “START in UBI” é o incentivo ao espírito empreendedor, para que as ideias de novos produtos ou negócios possam chegar ao mercado.