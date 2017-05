09-05-2017 11:28

Red String é hoje inaugurada

É hoje inaugurado na Covilhã o projecto Red String, que se inicia na ponte pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira e culmina no interior do New Hand Lab. O momento vai contar com a presença presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.

Para as 17 horas está programada a inauguração da exposição sobre o projecto Red String, n' A Tentadora; seguindo-se depois às 18 horas a conferência "Discriminação - O que ainda está por fazer?", estando a inauguração oficial da instalação no edifício do New Hand Lab, marcada para as 19h15. A instalação Red String poderá ser visitada até 30 de junho de 2017.

Esta intervenção de arte visa consciencializar para a discriminação através da confrontação e do debate público. Marian van der Zwaaan lidera este projeto itinerante que já passou pelos Estados Unidos, Holanda, África do Sul e Lituânia. Para a artista, a instalação que está a ser feita na Covilhã representa «um diálogo com o público e uma forma de chamar a atenção para problemas das sociedades atuais, como a discriminação e a xenofobia».

O projeto foi realizado com o contributo do Município da Covilhã, New Hand Lab, Amnistia Internacional, Formas Efémeras e loja A Tentadora.