08-05-2017 16:11

Almeida de volta aos protestos

Desde as 14h30 de hoje que os habitantes de Almeida estão de novos concentrados em mais um protesto contra o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Desta vez a manifestação decorre em Vilar Formoso, junto das instalações da agência.

Na ação de protesto, que acontece após a realização de outra idêntica na quinta-feira, participam hoje, entre outros, o presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Baptista Ribeiro, o vice-presidente, Alberto Morgado, e a deputada do PSD Ângela Guerra, eleita pelo círculo eleitoral da Guarda.

Os autarcas e os habitantes de Almeida não se conformam com a decisão da administração da CGD que decidiu encerrar o balcão daquela vila histórica.