07-05-2017 22:15

Campeão Fornos perde na última jornada do Distrital da Guarda

Chegou ao fim o campeonato distrital da Iª Divisão da AF Guarda. Esta tarde, a competição despediu-se com uma inesperada derrota caseira do campeão em título. O São Romão venceu o Forrnos de Algodres por 3-0 e “estragou” a festa do título no Municipal da Serra da Esgalhada.

Já o Sp. Sabugal, segundo classificado, venceu no Soito o dérbi do concelho por 1-0 e terminou a dois pontos do líder. Por sua, o Aguiar da Beira recebeu e derrotou o Manteigas por 5-1, consolidando o terceiro lugar, enquanto o Sp. Mêda, quarto da geral, não foi além de um empate (1-1) no campo do Estrela de Almeida.

Nesta derradeira jornada o Vilanovenses teve que se aplicar para ganhar em casa ao Trancoso por 3-2 e o jogo que opôs os dois últimos classificados, Vila Cortês do Mondego e Vilar Formoso, terminou com uma igualdade a uma bola. Esta tarde folgou o Figueirense.