07-05-2017 18:58

Gouveia empata em Moimenta da Beira e volta à zona de despromoção

O Desportivo de Gouveia voltou aos lugares de despromoção direta na série D do campeonato de Portugal após empatar a zero, esta tarde, no terreno do último Moimenta da Beira.

Os serranos são novamente penúltimos, com 18 pontos, menos um que o Estarreja, que venceu em casa o Mortágua por 3-1 e subiu ao sexto lugar que dá acesso ao "play-off" da manutenção.