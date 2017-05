07-05-2017 18:20

Sp. Covilhã vence 3-1 em Leixões

O Sp. Covilhã averbou nova vitória esta tarde, no terreno do Leixões por 3-1, em jogo da 40 jornada da IIª Liga.

Com este resultado, os serranos garantiram a permanência na prova. Os golos foram marcados no segundo tempo, com os locais a abrirem o ativo aos 50', por Cadú, enquanto Ponde empatou aos 80' na conversão de uma grande penalidade.

O avançado emprestado pelo Sporting bisou aos 84' e, ao cair do pano (88'), Medarious estabeleceu o resultado final.