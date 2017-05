07-05-2017 17:09

Concerto de homenagem às mães na Covilhã

A banda da Covilhã está a promover esta tarde, na igreja da Santíssima Trindade, naquela cidade, o Xº concerto de Primavera em homenagem às mães.

O recital é dirigido pelo maestro Simão Francisco e conta com a participação especial de Márcio Vicente, finalista do programa "The Voice Portugal".