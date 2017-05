06-05-2017 17:54

La Vie celebra Dia da Mãe

No domingo, entre as 11 e 13 horas e das 14 às 19 horas, o centro comercial La Vie Guarda promove o Photofloor do Dia da Mãe, uma atividade gratuita.

As interessadas em ter uma recordação única deste dia só têm de se posicionar sobre o cenário montado no piso 1 e preparar-se para a fotografia divertida com os seus filhos. O resultado será entregue na hora a todos os participantes e marcará para sempre este dia tão especial para a família.