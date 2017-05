06-05-2017 17:29

Ana Bola no auditório municipal do Sabugal esta noite

O espetáculo "Ana Bola Sem Filtro" sobe esta noite ao palco do auditório municipal do Sabugal.

Trata-se de um monólogo em que uma atriz de 62 anos e 40 de profissão vê-se confrontada com falta de trabalho, apesar de continuar no ativo, em forma e acarinhada pelo público.

«Ainda que de uma forma ligeira e bem-disposta, o espetáculo procura uma crítica direta e sem papas na língua a uma realidade gritante: a total falta de respeito pela arte, pelos artistas e pelo trabalho sério, que é substituído por atentados ao talento e à experiência. O que resulta na ascensão a vedeta da total ausência de talento», adianta a produção. A entrada é livre.