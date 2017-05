06-05-2017 12:29

Carlos Pinto apresenta hoje candidatura independente à Câmara da Covilhã

O ex-presidente da Câmara da Covilhã, Carlos Pinto, apresenta hoje, pelas 19 horas, na Praça do Município, a candidatura independente “De Novo, Covilhã” às próximas autárquicas.

O histórico autarca do PSD justifica a ida a votos a 1 de outubro com o «estado de profunda estagnação económica e social em que se encontra o concelho da Covilhã».

Carlos Pinto esteve à frente do município da Covilhã durante 20 anos, entre 1989 e 1993 e 1997 e 2013 sempre eleito pelo PSD.