06-05-2017 11:07

Aguiar da Beira acolhe encontro nacional de micologia

Investigadores e apreciadores de cogumelos participam este fim-de-semana, em Aguiar da Beira, no terceiro Encontro Nacional de Formadores e Técnicos de Micologia.

A iniciativa é organizada pelo Gabinete de Micologia da Câmara e pretende manter o caráter científico na abordagem da micologia através da permuta de conhecimentos entre os participantes, homologados pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e de uma maior sensibilização para a temática destes recursos com vários debates.

"Conhecer os Cogumelos – Macro” e a identificação por microscopia e análise genética serão os temas em análise no sábado, dia que inclui uma visita ao Centro de Interpretação Vivo do Castanheiro e da Castanha de Aguiar da Beira. No domingo decorre um concurso de fotografia micológica.

Por ocasião deste encontro, os “Amicos Silvestris - Movimento Amigo dos Tartulhos” realizam em Aguiar da Beira a VIª Reunião de Primavera durante a qual vão apresentar as suas atividades e realizar um almoço micológico.