05-05-2017 19:11

Esta noite há visita encenada ao centro histórico da Guarda

As visitas encenadas estão de regresso ao centro histórico da Guarda esta noite, numa iniciativa do Clube Escape Livre.

O percurso de 90 minutos pela história e estórias da cidade mais alta será guiado por elementos do grupo Hereditas e tem início pelas 22 horas. Até outubro estão previstas mais cinco visitas, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, com ponto de partida na Praça Luís de Camões.

Com esta atividade, os promotores pretendem dinamizar o centro histórico da Guarda e de dar a conhecer o seu património.

Os interessados devem inscrever-se antecipadamente no Welcome Center, na Praça Velha, no Clube Escape Livre (presencialmente, pelo 271 205 285 ou email escapelivre@escapelivre.com) ou junto do Grupo Hereditas antes da visita.

As inscrições custam 4 euros, mas podem ter uma redução de 50 por cento mediante a apresentação do talão de jantar ou alojamento desse dia numa das unidades hoteleiras da cidade. As crianças até aos 12 anos não pagam.