05-05-2017 18:23

Recital dos "Trium" no Conservatório da Covilhã

O grupo de música de câmara de guitarra "Trium" atua esta noite (21h30) no auditório Madalena Azeredo Perdigão, no Conservatório da Covilhã.

A formação é composta por Inês Pereira, Francisco Berény e Romeu Curto (ex aluno do Conservatório de Música da Covilhã), ambos alunos de Licenciatura da Universidade de Aveiro.

O "Trium", orientado por Pedro Rodrigues, tem como principais objetivos a interpretação de repertório original.