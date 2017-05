05-05-2017 17:17

“O cérebro e a Diabetes” em debate na Guarda amanhã

A Guarda recebe amanhã a IVª Reunião Extraordinária do Núcleo Estudo Diabetes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, cujo tema é “O Cérebro e a Diabetes”.

A sessão decorre no Hotel Lusitânia, a partir das 10h30. O primeiro painel versará sobre “Doenças neurodegenerativas e diabetes” e contará com as intervenções de Filipe Palavra, Ana Maduro e Edite Nascimento.

A tarde começa com a discussão de casos clínicos, seguida do painel sobre “Otimismo, Resiliência e Depressão na diabetes”, sendo oradores Manuel Gomes, Juliana Nunes e João Mendes. O encontro termina com o tema “O Cérebro e a diabetes ou a diabetes e o cérebro”, abordado por Lelita Santos e João Correia.