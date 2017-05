05-05-2017 14:56

Wim Mertens esta noite no TMG

O pianista e compositor belga Wim Mertens atua hoje no TMG (21h30).

O músico é uma das maiores referências do fértil território “modern classical”, com uma vasta e rica discografia de 60 títulos desde que se estreou em disco em 1980.

A sua vinda à Guarda prende-se com a apresentação do seu último álbum “Dust of Truths”, parte final da trilogia “Cran aux Oeufs”. No grande auditório, Wim Mertens interpretará, a piano solo e voz, extensas secções deste tríptico formado por “What are we locks, to do?” (2016), “Charaktersketch” (2015) e “Dust of Truths” (2017) que questiona as ligações entre a canção, a poesia e a verdade.

Segundo a produção, os concertos a solo permitem uma essencial segunda leitura da partitura de “Cran aux Oeufs”, que o compositor considera «uma musi-ficção em que é possível outra ideia do povo». Mertens (1953) já compôs para cinema, teatro e até para passagens de moda da prestigiada casa Dior. E tem uma carreira recheada de prémios e distinções, tendo inclusivamente sido nomeado para Embaixador Cultural da Flandres.