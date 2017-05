05-05-2017 12:02

CDU candidata Margarida Abrantes à Câmara Municipal de Seia

A dirigente sindical Margarida Abrantes é a candidata da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) à presidência da Câmara Municipal de Seia, anunciou hoje aquela estrutura partidária.

A CDU refere em nota que a cabeça-de-lista à autarquia de Seia, com 53 anos, é assistente administrativa, dirigente sindical do CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços de Portugal e da União de Sindicatos da Guarda, dirigente associativa, eleita na Assembleia da União de Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros, e membro da Comissão Concelhia de Seia do PCP.

Com a candidatura de Margarida Abrantes, que também já foi cabeça-de-lista em 2013, a CDU refere que afirma a sua diferença "na defesa intransigente das populações", com uma gestão que quer "transparente, rigorosa, eficaz e eficiente, e sustentável em prol do desenvolvimento do concelho de Seia e do bem-estar das suas populações".

A CDU anuncia na mesma nota que candidata à liderança da Assembleia Municipal de Seia o professor aposentado Manuel Baptista Leitão, de 62 anos, dirigente do Sindicato Professores da Região Centro, eleito na Assembleia Municipal de Seia, membro da Direção da Organização Regional da Guarda do PCP e da Comissão Concelhia de Seia. O município de Seia é atualmente presidido pelo socialista Carlos Filipe Camelo. No atual executivo, o PS tem a maioria, com cinco elementos, e o PSD/CDS-PP possui dois.