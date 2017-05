05-05-2017 11:32

2.277 condutores em excesso de velocidade desde o início do ano no distrito da Guarda

Mais de dois mil condutores foram apanhados a circular em excesso de velocidade nas estradas do distrito da Guarda desde o início do ano. Os dados foram divulgados recentemente pelo Comando Geral da GNR e revelam que desde 1 de janeiro já foram controlados mais de 2,3 milhões de condutores, dos quais 44 mil circulavam com velocidade acima dos limites.

Segundo a informação, noticiada pelo semanário “Sol”, a Guarda é o sétimo distrito com mais condutores a cometerem esta contraordenação, com 2.277 casos. É muito abaixo de Setúbal, que lidera esta lista com 5.831 condutores a infringirem a lei no que toca aos limites de velocidade. No segundo lugar surge Aveiro com 5.440 infrações, seguido pelo Grande Porto (4.874) e a Grande Lisboa (4.754). Castelo Branco é 12º com 1.546 casos e Viseu vem logo a seguir à Guarda com 1.828 condutores em excesso de velocidade. O distrito com menos infrações foi Portalegre, onde só foram multadas 307 pessoas desde o início ano.